Вопрос о выходе ВСУ из Бахмута не стоит – Генштаб

"Так вопрос не стоит... Бахмут поэтому и стоит, поэтому он и наша крепость, поэтому Бахмут и не пал – потому что ВСУ оттуда не уходят. Так же говорили в свое время про донецкий аэропорт: "А почему оттуда не выходят защитники?" Это наша территория, мы не имеем права ее оставить. И это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута в то время, когда фактически в Бахмуте контролируемая ситуация, удается давать отпор российским оккупантам", – сказал он.

По словам Ковалева, оккупанты "сровняли с землей" Бахмут. но "пока там есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию, они будут там оставаться".