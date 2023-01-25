ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вопрос о выходе ВСУ из Бахмута не стоит – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бои за Бахмут продолжаются
Бои за Бахмут продолжаются
Фото: EPA

Вопрос о выходе Вооруженных сил Украины из Бахмута Донецкой области сейчас не стоит. Об этом заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"Так вопрос не стоит... Бахмут поэтому и стоит, поэтому он и наша крепость, поэтому Бахмут и не пал – потому что ВСУ оттуда не уходят. Так же говорили в свое время про донецкий аэропорт: "А почему оттуда не выходят защитники?" Это наша территория, мы не имеем права ее оставить. И это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута в то время, когда фактически в Бахмуте контролируемая ситуация, удается давать отпор российским оккупантам", – сказал он.

По словам Ковалева, оккупанты "сровняли с землей" Бахмут. но "пока там есть подвалы,  есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию, они будут там оставаться".

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. вы поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. вы поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
Галина ГРИШИНА
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (303642)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (264935)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (99552)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (69441)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (63241)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (47200)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (40449)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (30337)
 
 
 
 