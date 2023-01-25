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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угледар под интенсивными обстрелами, в Бахмуте поврежден горсовет, за сутки в регионе 10 раненых – Донецкая ОВА

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Россияне продолжают интенсивные обстрелы Донецкой области
Россияне продолжают интенсивные обстрелы Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области ранены 10 мирных жителей. Об этом сообщил утром 25 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар – повреждены 42 дома. Также на территории общины обстреляны Новоукраинка и Богоявленка – поврежден один дом, без жертв",  – написал он.

На донецком направлении происходили одиночные обстрелы Марьинской общины и Авдеевки – в городе пострадали жилые дома и садовый кооператив.

На горловском направлении в результате вчерашнего обстрела Константиновки ранены пять человек, повреждены 10 многоэтажек.

В Бахмуте повреждены горсовет, Дворец культуры, Центр предоставления социальных услуг и котельная.

"Напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены несколько частных домов в Парасковеевке и два в Васюковке. Информация о пострадавших не поступала", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении более 20 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общины. Без жертв.

Кириленко уточнил, что за 24 января ранены пять человек в Константиновке, два в Торецке, по одному в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке.

Всего за время полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1319 человек, ранены 2889 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Оккупанты неоднократно обстреливали Константиновку. Так, россияне наносили ракетные удары по городу в ночь на 8 января9-го10-го и 21 января

Бахмут, по информации Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Павел Кириленко
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