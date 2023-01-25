Угледар под интенсивными обстрелами, в Бахмуте поврежден горсовет, за сутки в регионе 10 раненых – Донецкая ОВА

"На волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар – повреждены 42 дома. Также на территории общины обстреляны Новоукраинка и Богоявленка – поврежден один дом, без жертв", – написал он.

На донецком направлении происходили одиночные обстрелы Марьинской общины и Авдеевки – в городе пострадали жилые дома и садовый кооператив.

На горловском направлении в результате вчерашнего обстрела Константиновки ранены пять человек, повреждены 10 многоэтажек.

В Бахмуте повреждены горсовет, Дворец культуры, Центр предоставления социальных услуг и котельная.

"Напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены несколько частных домов в Парасковеевке и два в Васюковке. Информация о пострадавших не поступала", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении более 20 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общины. Без жертв.

Кириленко уточнил, что за 24 января ранены пять человек в Константиновке, два в Торецке, по одному в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке.

Всего за время полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1319 человек, ранены 2889 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.