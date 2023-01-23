Россияне нанесли ракетный удар по промзоне и частному сектору Краматорска – мэр

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Оккупанты ударили по промзоне и частному сектору Краматорска, добавил Гончаренко в Facebook.
"Девушки находились дома на кухне. Целые. Мы потеряли нервы, но в этих глазах уже нет страха", – написал мэр города, опубликовав фото последствий удара и двух девушек в частном доме.
Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря 2022 года они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.
Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января 2023 года погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.
17 января оккупанты нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска.
Утром 20 января одна из российских ракет упала возле детского сада в Краматорске.