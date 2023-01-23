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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по промзоне и частному сектору Краматорска – мэр

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Оккупанты обстреляли ракетами частный сектор Краматорска, отметил Гончаренко
Оккупанты обстреляли ракетами частный сектор Краматорска, отметил Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные 23 января нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02oJ21y13XVXGEufkGZi3toKjEoLGZdaqHRb3ETbriCr5cWvuE2SxDTryjx8ShWyXel

Оккупанты ударили по промзоне и частному сектору Краматорска, добавил Гончаренко в Facebook.

"Девушки находились дома на кухне. Целые. Мы потеряли нервы, но в этих глазах уже нет страха", – написал мэр города, опубликовав фото последствий удара и двух девушек в частном доме.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid099Xmm98RFB837iHzrqY6MmZ3XhzFXz5oVjQ7Xa5ECBRx9NLYLPdFHBFEVoRthhTDl

Контекст:

Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря 2022 года они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.

Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января 2023 года погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.

17 января оккупанты нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска.

Утром 20 января одна из российских ракет упала возле детского сада в Краматорске.

Теги: Россия, Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Гончаренко, девушка, мэр
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