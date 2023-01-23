Россияне нанесли ракетный удар по промзоне и частному сектору Краматорска – мэр

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Оккупанты ударили по промзоне и частному сектору Краматорска, добавил Гончаренко в Facebook.

"Девушки находились дома на кухне. Целые. Мы потеряли нервы, но в этих глазах уже нет страха", – написал мэр города, опубликовав фото последствий удара и двух девушек в частном доме.