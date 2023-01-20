Россияне обстреляли Краматорск, одна из ракет упала возле детсада

По его словам, одна из ракета упала возле детского сада.
Мэр города Александр Гончаренко позже в Facebook уточнил, что войска РФ выпустили по Краматорску три ракеты.
Повреждены восемь многоквартирных домов, шесть частных, два медицинских учреждения, школа и детский сад. Жертв в результате атаки нет.
Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря 2022 года они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.
Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января 2023 года погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.
17 января оккупанты нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска.