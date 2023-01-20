Россияне обстреляли Краматорск, одна из ракет упала возле детсада

По его словам, одна из ракета упала возле детского сада.

Мэр города Александр Гончаренко позже в Facebook уточнил, что войска РФ выпустили по Краматорску три ракеты.

Повреждены восемь многоквартирных домов, шесть частных, два медицинских учреждения, школа и детский сад. Жертв в результате атаки нет.