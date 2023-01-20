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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Краматорск, одна из ракет упала возле детсада

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Россияне атаковали Краматорск тремя ракетами
Россияне атаковали Краматорск тремя ракетами
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Утром 20 января россияне атаковали Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, одна из ракета упала возле детского сада.

Мэр города Александр Гончаренко позже в Facebook уточнил, что войска РФ выпустили по Краматорску три ракеты. 

Повреждены восемь многоквартирных домов, шесть частных, два медицинских учреждения, школа и детский сад. Жертв в результате атаки нет.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0dG36jGQJHSstTrhcmCYvizJZrV4fHdm3uZyg7dzteEtNu5kp8XBPjWYtMnv4wNxnl

Контекст:

Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря 2022 года они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.

Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января 2023 года погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.

17 января оккупанты нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракета, Павел Кириленко, войска, Александр Гончаренко, школа, россияне
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