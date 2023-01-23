Оккупанты обстреляли Донецкую область с "Градов" – глава ОВА

"На Волновахском направлении под обстрелы попали Угледар и окрестности Новоукраинки и Богоявления. Жертв нет... На Горловском направлении три человека ранены в Бахмуте, в городе повреждены три частных дома. Напряженная ситуация в Соледарской общине: под обстрелами Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка и окрестности Соледара. Под огонь попал Часов Яр — повреждены три дома, без пострадавших", – написал Кириленко.

Он добавил, что на Лисичанском направлении громко было в Северском и Торском, а также в Заречном Лиманской общине. Информация о пострадавших не поступала, отметил глава ОВА.

Всего за сутки россияне ранили четырех жителей Донецкой области, сообщил Кириленко.