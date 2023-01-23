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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Донецкую область с "Градов" – глава ОВА

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За сутки россияне ранили четырех жителей Донецкой области, сообщил Кириленко
За сутки россияне ранили четырех жителей Донецкой области, сообщил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью и утром 23 января российские оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и "Градов" с применением кассетных снарядов. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"На Волновахском направлении под обстрелы попали Угледар и окрестности Новоукраинки и Богоявления. Жертв нет... На Горловском направлении три человека ранены в Бахмуте, в городе повреждены три частных дома. Напряженная ситуация в Соледарской общине: под обстрелами Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка и окрестности Соледара. Под огонь попал Часов Яр — повреждены три дома, без пострадавших", – написал Кириленко.

Он добавил, что на Лисичанском направлении громко было в Северском и Торском, а также в Заречном Лиманской общине. Информация о пострадавших не поступала, отметил глава ОВА.

Всего за сутки россияне ранили четырех жителей Донецкой области, сообщил Кириленко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Теги: Донецк, Донецкая область, Лисичанск, Соледар, Новоукраинка, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, Угледар, Павел Кириленко, российские оккупанты, Часов Яр
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