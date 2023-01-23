В Харьковской области в результате артиллерийского обстрела погибла женщина – ОВА

По его словам, в Купянске и Волчанске снаряды оккупантов попали в частные жилые дома. Ранение получил 49-летний мужчина.

В селе Петровка Золочевской общины жертвой артиллерийского обстрела стала 67-летняя женщина.

"Также около 22.00 враг нанес ракетный удар, предварительно из зенитно-ракетного комплекса С-300, по поселку Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение. Без пострадавших", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в том числе приграничный город Волчанск.