Ночью российская армия била из "Градов" и "Ураганов" по Никопольскому району Днепропетровской области. Есть разрушения – ОВА

На месте прилета люди не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

По его словам, оккупанты дважды вели огонь по Никопольскому району.

"В Мировскую и Марганецкую общины прилетело более 20 вражеских снарядов. Люди целы. На месте попаданий работают представители ГСЧС, последствия еще выясняются", – написал Резниченко.

Он отметил, что в остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но атак за ней не последовало.