Ночью российская армия била из "Градов" и "Ураганов" по Никопольскому району Днепропетровской области. Есть разрушения – ОВА

По его словам, оккупанты дважды вели огонь по Никопольскому району.
"В Мировскую и Марганецкую общины прилетело более 20 вражеских снарядов. Люди целы. На месте попаданий работают представители ГСЧС, последствия еще выясняются", – написал Резниченко.
Он отметил, что в остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но атак за ней не последовало.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.