Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

Резниченко отметил, что пострадавших нет Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Под обстрелы попал Никопольский район.

"Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Червоногригорьевскую", – написал он.

Резниченко отметил, что пострадавших нет. Повреждены дома и линии электропередачи.