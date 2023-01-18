Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

Под обстрелы попал Никопольский район.
"Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Червоногригорьевскую", – написал он.
Резниченко отметил, что пострадавших нет. Повреждены дома и линии электропередачи.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.