Россияне обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод – ОВА

"Никопольский район снова страдал от вражеских обстрелов. Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригоровскую общины", – написал Резниченко.
По его данным, в результате обстрелов мирные жители не пострадали.
В Червоногригоровке повреждены около 15 частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.