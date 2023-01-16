Россияне обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод – ОВА

В Червоногригоровке повреждены около 15 частных домов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Никопольский район снова страдал от вражеских обстрелов. Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригоровскую общины", – написал Резниченко.

По его данным, в результате обстрелов мирные жители не пострадали.

В Червоногригоровке повреждены около 15 частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

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