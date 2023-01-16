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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод – ОВА

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В Червоногригоровке повреждены около 15 частных домов
В Червоногригоровке повреждены около 15 частных домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью вновь атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 16 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никопольский район снова страдал от вражеских обстрелов. Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригоровскую общины", – написал Резниченко.

По его данным, в результате обстрелов мирные жители не пострадали.

В Червоногригоровке повреждены около 15 частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, газопровод, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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