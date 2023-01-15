Оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

Резниченко сообщил, что люди не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов", – говорится в сообщении.

По данным Резниченко, пострадавших нет.

"В Марганецком обществе повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы", – сообщил глава ОВА.