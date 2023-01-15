Оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

"Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов", – говорится в сообщении.
По данным Резниченко, пострадавших нет.
"В Марганецком обществе повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы", – сообщил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.