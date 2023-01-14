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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне продолжают ночной террор". Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район

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По словам Резниченко, в результате обстрела мирные жители не пострадали
По словам Резниченко, в результате обстрела мирные жители не пострадали
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом утром 14 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне продолжают ночной террор Никопольского района. Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил около полутора десятков смертоносных снарядов", – написал Резниченко.

По его словам, в результате обстрела мирные жители не пострадали.

"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории – выясняют последствия атак", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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