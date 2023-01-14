"Россияне продолжают ночной террор". Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район

"Россияне продолжают ночной террор Никопольского района. Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил около полутора десятков смертоносных снарядов", – написал Резниченко.
По его словам, в результате обстрела мирные жители не пострадали.
"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории – выясняют последствия атак", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.