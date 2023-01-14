"Россияне продолжают ночной террор". Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район

По словам Резниченко, в результате обстрела мирные жители не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне продолжают ночной террор Никопольского района. Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил около полутора десятков смертоносных снарядов", – написал Резниченко.

По его словам, в результате обстрела мирные жители не пострадали.

"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории – выясняют последствия атак", – добавил глава ОВА.

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