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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прилетели с десяток вражеских снарядов". Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

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В результате обстрела повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек
В результате обстрела повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом утром 12 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никопольский район снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, мирные жители в результате обстрела не пострадали.

"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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