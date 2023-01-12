"Прилетели с десяток вражеских снарядов". Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

"Никопольский район снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов", – написал Резниченко.
По его данным, мирные жители в результате обстрела не пострадали.
"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.