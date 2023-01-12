"Прилетели с десяток вражеских снарядов". Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

В результате обстрела повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Никопольский район снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, мирные жители в результате обстрела не пострадали.

"Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", – отметил глава ОВА.

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