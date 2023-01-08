Оккупанты ночью опять обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

"Сегодня спокойной ночи не произошло… Российские оккупационные войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию в Никополь", – написал он.

Резниченко сообщил, что россияне обстреляли Червоногригорьевскую и Мировскую общины, выпустив около 15 снарядов.

Пострадавших вследствие обстрелов нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.