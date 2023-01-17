Войска РФ трижды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район – ОВА

"Никопольщина не имела тихой ночи. Россияне трижды ударили по району с тяжелой артиллерии. Под огонь попали три общины – Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20 снарядов", – проинформировал он.

По словам Резниченко, последствия атаки еще уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.