Войска РФ трижды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район – ОВА

"Никопольщина не имела тихой ночи. Россияне трижды ударили по району с тяжелой артиллерии. Под огонь попали три общины – Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20 снарядов", – проинформировал он.
По словам Резниченко, последствия атаки еще уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.