Оккупанты ночью вновь обстреляли Никопольский район, есть разрушения – ОВА

"Этой ночью в Никопольщину снова прилетели российские снаряды. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую общину – направил с десяток снарядов в село Высшетарасовка", – написал Резниченко.
По его словам, людей не задело, но есть разрушения. Детали последствий обстрела выясняют.
В других районах области ночью звучали сигналы воздушной тревоги, но обошлось без атак.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.