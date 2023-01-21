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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью вновь обстреляли Никопольский район, есть разрушения – ОВА

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Россияне бьют по Никопольскому району практически ежедневно
Россияне бьют по Никопольскому району практически ежедневно
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Российские войска в ночь на 21 января в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава обладминистрации Валентин Резниченко.

"Этой ночью в Никопольщину снова прилетели российские снаряды. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую  общину – направил с десяток снарядов в село Высшетарасовка", – написал Резниченко.

По его словам, людей не задело, но есть разрушения. Детали последствий обстрела выясняют.

В других районах области ночью звучали сигналы воздушной тревоги, но обошлось без атак.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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