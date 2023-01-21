Оккупанты ночью вновь обстреляли Никопольский район, есть разрушения – ОВА

"Этой ночью в Никопольщину снова прилетели российские снаряды. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую общину – направил с десяток снарядов в село Высшетарасовка", – написал Резниченко.

По его словам, людей не задело, но есть разрушения. Детали последствий обстрела выясняют.

В других районах области ночью звучали сигналы воздушной тревоги, но обошлось без атак.