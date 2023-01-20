СБУ заявила об обезвреживании агентурной сети, которая может быть причастна к удару по Днепру 14 января

"СБУ провела очередную важную спецоперацию по разоблачению и задержанию вражеских агентов. Это результат кропотливой работы наших контрразведчиков. Мы системно отрабатываем всех, кто помогает наводить российские ракеты в наши города. Каждый наводчик или корректировщик должен уяснить – его действия не останутся без наказания. Служба безопасности и весь украинский народ не простят такие преступления. Агентам России придется сполна ответить за содеянное", – заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Сообщается, что в ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов. По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу, после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать, говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару России по жилому дому в Днепре 14 января.

Также сообщается, что агенты России собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Руководителем группы, по данным СБУ, оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "Юго-восточной украинской республики", подконтрольной РФ. Впоследствии он бежал в Россию, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ и по их указанию создал собственную агентурную сеть из единомышленников в Днепре, заявляют в СБУ.

Сообщается, что группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 года начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотоматериалами, говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с россиянами, прокремлевскую литературу.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.