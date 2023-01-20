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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила об обезвреживании агентурной сети, которая может быть причастна к удару по Днепру 14 января

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СБУ задержала семерых подозреваемых в корректировке ракетных ударов по Днепру
СБУ задержала семерых подозреваемых в корректировке ракетных ударов по Днепру
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления Генштаба вооруженных сил России в результате многоэтапной спецоперации в Днепре – об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram 20 января.

"СБУ провела очередную важную спецоперацию по разоблачению и задержанию вражеских агентов. Это результат кропотливой работы наших контрразведчиков. Мы системно отрабатываем всех, кто помогает наводить российские ракеты в наши города. Каждый наводчик или корректировщик должен уяснить – его действия не останутся без наказания. Служба безопасности и весь украинский народ не простят такие преступления. Агентам России придется сполна ответить за содеянное", – заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Сообщается, что в ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов. По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу, после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать, говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару России по жилому дому в Днепре 14 января.

Также сообщается, что агенты России собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Руководителем группы, по данным СБУ, оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "Юго-восточной украинской республики", подконтрольной РФ. Впоследствии он бежал в Россию, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ и по их указанию создал собственную агентурную сеть из единомышленников в Днепре, заявляют в СБУ.

Сообщается, что группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 года начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотоматериалами, говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с россиянами, прокремлевскую литературу.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. 

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в областной военной администрации сообщили о 46 погибших в результате ракетного удара. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры. 

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Теги: СБУ, Днепр, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, задержание, подозрение
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