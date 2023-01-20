СБУ заявила об обезвреживании агентурной сети, которая может быть причастна к удару по Днепру 14 января

"СБУ провела очередную важную спецоперацию по разоблачению и задержанию вражеских агентов. Это результат кропотливой работы наших контрразведчиков. Мы системно отрабатываем всех, кто помогает наводить российские ракеты в наши города. Каждый наводчик или корректировщик должен уяснить – его действия не останутся без наказания. Служба безопасности и весь украинский народ не простят такие преступления. Агентам России придется сполна ответить за содеянное", – заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Сообщается, что в ходе оперативных действий задержаны семь российских агентов. По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.
Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу, после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать, говорится в сообщении СБУ.
В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару России по жилому дому в Днепре 14 января.
Также сообщается, что агенты России собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.
Руководителем группы, по данным СБУ, оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "Юго-восточной украинской республики", подконтрольной РФ. Впоследствии он бежал в Россию, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ и по их указанию создал собственную агентурную сеть из единомышленников в Днепре, заявляют в СБУ.
Сообщается, что группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 года начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотоматериалами, говорится в сообщении СБУ.
Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с россиянами, прокремлевскую литературу.
Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в областной военной администрации сообщили о 46 погибших в результате ракетного удара. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.
Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.