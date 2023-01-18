СБУ сообщила, что обезвредила "охотившуюся" на HIMARS и ПВО российскую агентуру в Кременчуге

Об этом 17 января проинформировал пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что представители спецслужбы РФ "пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите".

"Злоумышленники охотились за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, российские агенты планировали уничтожить украинские военные объекты, а "в случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками России".

"За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от $20 тыс. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач", – рассказали в украинской спецслужбе.

Сотрудники СБУ "разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге", указывается в сообщении.

"Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем так называемого "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавской области и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ", – сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия), также "планируется дополнительная квалификация" по ч.2 ст.111 (государственная измена), ч.7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) и ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

"Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной части Донецкой области… Сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности. Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других соучастников задокументированного преступления", – резюмировали в спецслужбе.