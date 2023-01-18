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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила, что обезвредила "охотившуюся" на HIMARS и ПВО российскую агентуру в Кременчуге

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Следователи СБУ сообщили о подозрении представителю так называемого "МГБ ДНР"
Следователи СБУ сообщили о подозрении представителю так называемого "МГБ ДНР"
Фото: Полтавська обласна прокуратура / Facebook

СБУ обезвредила в Кременчуге Полтавской области агентурную сеть РФ, которая пыталась обнаружить и подорвать установки РСЗО HIMARS и комплексы ПВО С-300.

Об этом 17 января проинформировал пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что представители спецслужбы РФ "пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите".

"Злоумышленники охотились за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, российские агенты планировали уничтожить украинские военные объекты, а "в случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками России".

"За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от $20 тыс. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач", – рассказали в украинской спецслужбе.

Сотрудники СБУ "разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге", указывается в сообщении.

"Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем так называемого "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавской области и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ", – сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия), также "планируется дополнительная квалификация" по ч.2 ст.111 (государственная измена), ч.7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) и ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

"Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной части Донецкой области… Сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности. Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других соучастников задокументированного преступления", – резюмировали в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/736023004546959/

Контекст:

Минобороны РФ сообщало 3 января об "уничтожении" четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.


Теги: Россия, СБУ, Украина, Кременчуг, ФСБ, вооружение, ПВО, переселенцы, Полтавская область, РСЗО, диверсия, ДНР, деньги, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, деятельность, HIMARS, гаубица
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