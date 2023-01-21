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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки россияне нанесли семь ракетных и 15 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Угроза российских авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей Украине, предупредили в Генштабе
Угроза российских авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей Украине, предупредили в Генштабе
Фото: EPA

Россияне за сутки в очередной раз обстреляли ракетами, авиацией, танками, ствольной и реактивной артиллерией населенные пункты Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 января.

За сутки противник нанес семь ракетных (три из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя, отметили в Генштабе. 

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

"От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка и Двуречная в Харьковской области", – сказано в сводке.

На купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы восьми населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы восьми населенных пунктов Луганской области, среди которых Кременная.

На бахмутском направлении огневое поражение потерпели 15 пунктов Донецкой области, включая Спорное, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещиевку, Майорск.

На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка и еще пять населенных пунктов Донецкой области.

На новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области.

На запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времовка и Новополь Донецкой области, а также 10 населенных пунктов, включая Орехов, Запорожской области.

На херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области, а также Антоновку и Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

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