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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон, из-за попадания снаряда загорелся частный дом – глава ОВА

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Янушевич сообщил, что пострадавших нет
Янушевич сообщил, что пострадавших нет
Фото: Ярослав Янушевич / Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 20 января обстреляли Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. Враг ударил по частному дому. Из-за попадания вражеского снаряда дом загорелся. Пожар ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия", – написал он.

Янушевич отметил, что в результате атаки никто не пострадал, дом был пуст.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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