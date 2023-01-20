Оккупанты обстреляли Херсон, из-за попадания снаряда загорелся частный дом – глава ОВА

Янушевич сообщил, что пострадавших нет Фото: Ярослав Янушевич / Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. Враг ударил по частному дому. Из-за попадания вражеского снаряда дом загорелся. Пожар ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия", – написал он.

Янушевич отметил, что в результате атаки никто не пострадал, дом был пуст.