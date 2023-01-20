Оккупанты обстреляли Херсон, из-за попадания снаряда загорелся частный дом – глава ОВА

"Российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. Враг ударил по частному дому. Из-за попадания вражеского снаряда дом загорелся. Пожар ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия", – написал он.
Янушевич отметил, что в результате атаки никто не пострадал, дом был пуст.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.