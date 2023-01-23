СБУ задержала жителя Сум, подозреваемого в работе на ФСБ

В результате спецоперации в Сумах задержан житель города, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности РФ. Он пытался трудоустроиться в управление оборонной работы областной военной администрации. По данным СБУ, ФСБ завербовала мужчину перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что услуги агента российская сторона оплачивала криптовалютой. Во время обыска дома у подозреваемого нашли паспорт гражданина РФ, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

СБУ сообщила мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд принял решение на время следствия держать его под стражей.