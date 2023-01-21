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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нацисты убивать за оливье начнут". СБУ заявила о задержании пророссийской пропагандистки, дружившей с семьей Стремоусовых

Суд избрал женщине меру пресечения круглосуточный домашний арест
Суд избрал женщине меру пресечения – круглосуточный домашний арест
Фото: Київська обласна прокуратура / Telegram

СБУ задержала в Киевской области последовательницу херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая администрировала канал распространения российской пропаганды. Об этом сообщили 20 января в пресс-центре СБУ.

По информации СБУ, гражданка России, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области, поначалу систематически участвовала в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что она поддерживала также тесную связь с его женой.

"После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент в подконтрольных Telegram-каналах и в социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, она распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из России, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма.

Подозреваемая представляла вооруженную агрессию как внутренний конфликт и глорифицировала представителей оккупационной администрации РФ, добавили в Киевской областной прокуратуре. 

Во время обыска в месте ее проживания нашли российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, с которого она администрировала пропагандистскую группу.

СБУ приводит также скриншоты переписки и постов в группах, которые, вероятно, администрировала задержанная. В них говорится об уважении к советскому диктатору Иосифу Сталину; приводятся различные штампы российской пропаганды, в частности фраза, что "Украина будет бороться с Россией до последнего человека", которую пропагандисты приписывают разным западным политикам, и обвинения Украины в нацизме.

"Ублюдок, мэр... сегодня предложил украинцам отказаться от оливье и селедки под шубой, так как это "советские привычки". Когда нацисты ублюдка убивать за оливье начнут?" – такое манипуляционное высказывание приводится в одном из постов.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02nDYnhNR8wtEgYwJLS9XFr4q69A4FpQcW1SyUtJVohz31gEZMzRuYeMBdCpszmf64l

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ей избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Теги: СБУ, пропаганда, российская пропаганда, соцсети, переписка, война России против Украины, задержание, домашний арест, Кирилл Стремоусов, оливье
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