Российская пропаганда показала фейковый кадр якобы из программы польского ТВ, на котором запад Украины – часть Польши

"Еще одна версия российской пропаганды. Материал, сфабрикован и призван убедить российскую общественность в тезисах, распространяемых центрами [пропаганды] в Москве", – сказано в сообщении.
Телекомпания заверила, что такого материала никогда не было в эфире TVP, а логотип в кадр вмонтирован авторами фейка.
"Российские каналы делятся фотографией, предполагающей, что это типичный прогноз погоды. В углу приклеили интерфейс Telewizja Polska, который должен представить фейковые новости как более достоверные", – отметили в TVP.
Такой снимок опубликован, в частности, в Twitter-аккаунте Karol Gotfryd, disinflate your expectations.
"Россияне утверждают, что польское телевидение показывает погоду для имперской Польши. Они даже сделали фальшивое фото, чтобы доказать это", – сказано в подписи.
Russians claim Polish TV shows the weather for imperial Poland. They even made a hoax photo to prove it * pic.twitter.com/YOv1eAouwm— Karol Gotfryd, disinflate your expectations (@GotfrydKarol) January 17, 2023
На представленном графике показана карта, показывающая, что Львов и часть западной Украины будто бы принадлежат Республике Польша . Было использовано реальное изображение ведущей прогноза погоды, но она предстала на фоне совсем другой карты, подчеркнул на польском телеканале.
TVP отмечает, что это не единственный сфабрикованный материал, касающийся Польши, который в последнее время распространили российские пропагандисты. В одном из их заявлений, пример которого опубликован в Twitter-акаунте WarNewsPL, "сообщается", что в польской армии якобы могут быть созданы специальные ЛГБТ-подразделения.
January 17, 2023
Все это, отмечает TVP, идеально вписывается в опасный российский нарратив, который 18 января описал в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши, полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарын. По его словам, российские военные пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию, разоблачая нить якобы военной угрозы со стороны Польши.
"Усилия Кремля по информационной войне по-прежнему сосредоточены на: очернении Украины, ложном изображении Запада, в т.ч. Польши, чья поддержка Украины рассматривается как эскалация, пугающая ужасным видением вступления Польши в войну", – написал он.
The Kremlin’s infowar efforts remain focused on: denigrating Ukraine, falsely portraying the Western, incl. PL, support for UA as being escalatory, scaring with a ghastly vision of Poland joining the war.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 18, 2023
Жарын добавил, что пропагандисты используют эти "страшилки" в качестве психологического приема для подготовки российского общества к очередной мобилизации и/или к еще большему вовлечению российских войск в войну против Украины.
It may also be a psychological trick that serves to prepare the Russian society for the next mobilization drives and/or for an even greater involvement of the Russian troops in the war against Ukraine.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 18, 2023
После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября 2022 года об этом сказал Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.
7 декабря Путин вновь заявил, что националисты в Польше якобы "спят и видят", как забрать украинские территории, а "настоящим гарантом" суверенитета Украины могла бы быть Россия.
Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе. В спецслужбах Польши предупредили, что Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на подобные заявления представителей России ранее отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.