Российская пропаганда показала фейковый кадр якобы из программы польского ТВ, на котором запад Украины – часть Польши

Российские пропагандисты вбросили в соцсети фейковый кадр из польского прогноза погоды, где в состав Польши "входит" Западная Украина Фото: Karol Gotfryd, disinflate your expectations / Twitter

"Еще одна версия российской пропаганды. Материал, сфабрикован и призван убедить российскую общественность в тезисах, распространяемых центрами [пропаганды] в Москве", – сказано в сообщении.

Телекомпания заверила, что такого материала никогда не было в эфире TVP, а логотип в кадр вмонтирован авторами фейка.

"Российские каналы делятся фотографией, предполагающей, что это типичный прогноз погоды. В углу приклеили интерфейс Telewizja Polska, который должен представить фейковые новости как более достоверные", – отметили в TVP.

Такой снимок опубликован, в частности, в Twitter-аккаунте Karol Gotfryd, disinflate your expectations.

"Россияне утверждают, что польское телевидение показывает погоду для имперской Польши. Они даже сделали фальшивое фото, чтобы доказать это", – сказано в подписи.

Russians claim Polish TV shows the weather for imperial Poland. They even made a hoax photo to prove it * pic.twitter.com/YOv1eAouwm — Karol Gotfryd, disinflate your expectations (@GotfrydKarol) January 17, 2023

На представленном графике показана карта, показывающая, что Львов и часть западной Украины будто бы принадлежат Республике Польша . Было использовано реальное изображение ведущей прогноза погоды, но она предстала на фоне совсем другой карты, подчеркнул на польском телеканале.

TVP отмечает, что это не единственный сфабрикованный материал, касающийся Польши, который в последнее время распространили российские пропагандисты. В одном из их заявлений, пример которого опубликован в Twitter-акаунте WarNewsPL, "сообщается", что в польской армии якобы могут быть созданы специальные ЛГБТ-подразделения.

Все это, отмечает TVP, идеально вписывается в опасный российский нарратив, который 18 января описал в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши, полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарын. По его словам, российские военные пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию, разоблачая нить якобы военной угрозы со стороны Польши.

"Усилия Кремля по информационной войне по-прежнему сосредоточены на: очернении Украины, ложном изображении Запада, в т.ч. Польши, чья поддержка Украины рассматривается как эскалация, пугающая ужасным видением вступления Польши в войну", – написал он.

The Kremlin’s infowar efforts remain focused on: denigrating Ukraine, falsely portraying the Western, incl. PL, support for UA as being escalatory, scaring with a ghastly vision of Poland joining the war. — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 18, 2023





Жарын добавил, что пропагандисты используют эти "страшилки" в качестве психологического приема для подготовки российского общества к очередной мобилизации и/или к еще большему вовлечению российских войск в войну против Украины.

It may also be a psychological trick that serves to prepare the Russian society for the next mobilization drives and/or for an even greater involvement of the Russian troops in the war against Ukraine. — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 18, 2023