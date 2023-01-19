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Российская пропаганда показала фейковый кадр якобы из программы польского ТВ, на котором запад Украины – часть Польши

Российские пропагандисты вбросили в соцсети фейковый кадр из польского прогноза погоды, где в состав Польши "входит" Западная Украина
Российские пропагандисты вбросили в соцсети фейковый кадр из польского прогноза погоды, где в состав Польши "входит" Западная Украина
Фото: Karol Gotfryd, disinflate your expectations / Twitter

В соцсетях распространяется якобы скрин из прогноза погоды на польском телевидении, в котором Польша на демонстрируемой в кадре карте охватывает большую часть Украины. Об этом 19 января предупредил телеканал TVP, логотип которого пропагандисты использовали для создания фейка.

"Еще одна версия российской пропаганды. Материал, сфабрикован и призван убедить российскую общественность в тезисах, распространяемых центрами [пропаганды] в Москве", – сказано в сообщении. 

Телекомпания заверила, что такого материала никогда не было в эфире TVP, а логотип в кадр вмонтирован авторами фейка.

"Российские каналы делятся фотографией, предполагающей, что это типичный прогноз погоды. В углу приклеили интерфейс Telewizja Polska, который должен представить фейковые новости как более достоверные", – отметили в TVP. 

Такой снимок опубликован, в частности, в Twitter-аккаунте Karol Gotfryd, disinflate your expectations.

"Россияне утверждают, что польское телевидение показывает погоду для имперской Польши. Они даже сделали фальшивое фото, чтобы доказать это", – сказано в подписи.

На представленном графике показана карта, показывающая, что Львов и часть западной Украины будто бы принадлежат Республике Польша . Было использовано реальное изображение ведущей прогноза погоды, но она предстала на фоне совсем другой карты, подчеркнул на польском телеканале.

TVP отмечает, что это не единственный сфабрикованный материал, касающийся Польши, который в последнее время распространили российские пропагандисты. В одном из их заявлений, пример которого опубликован в Twitter-акаунте WarNewsPL, "сообщается", что в польской армии якобы могут быть созданы специальные ЛГБТ-подразделения.

Все это, отмечает TVP, идеально вписывается в опасный российский нарратив, который 18 января описал в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши, полномочный представитель правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарын. По его словам, российские военные пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию, разоблачая нить якобы военной угрозы со стороны Польши.

"Усилия Кремля по информационной войне по-прежнему сосредоточены на: очернении Украины, ложном изображении Запада, в т.ч. Польши, чья поддержка Украины рассматривается как эскалация, пугающая ужасным видением вступления Польши в войну", – написал он.


Жарын добавил, что пропагандисты используют эти "страшилки" в качестве психологического приема для подготовки российского общества к очередной мобилизации и/или к еще большему вовлечению российских войск в войну против Украины.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября 2022 года об этом сказал Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.

7 декабря Путин вновь заявил, что националисты в Польше якобы "спят и видят", как забрать украинские территории, а "настоящим гарантом" суверенитета Украины могла бы быть Россия.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе. В спецслужбах Польши предупредили, что Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на подобные заявления представителей России ранее отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.

Теги: Россия, Львов, телевидение, Украина, Польша, Москва, Кремль, мобилизация, агрессия, российская пропаганда, Варшава, Russia, Kremlin, war, Ukraine, Russian troop, Russian TV, Poland, mobilization, Европа, война России против Украины, фейк, прогноз погоды, дезинформация, границы, Станислав Жарын
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