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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в Беларуси прокомментировал "очередное дно белорусской пропаганды". Украинским дипломатам приписали якобы вербовку наемников на войну

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Кизим рассказал о белорусской пропаганде, которая обвиняет посольство Украины в якобы вербовке желающих поехать в Украину воевать
Кизим рассказал о белорусской пропаганде, которая обвиняет посольство Украины в якобы вербовке желающих поехать в Украину воевать
Фото: Ihor Kyzym / Facebook

Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Беларуси после того, как государственный пропагандистский канал, работающий на режим считающего себя президентом РБ Александра Лукашенко, показал сюжет о якобы вербовке наемников украинским диппредставительством. Об этом 17 января в Facebook заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Кизим отметил, что он обычно не комментирует антиукраинскую пропаганду в Беларуси, поскольку ее количество "зашкаливает" и жалко тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами".

"Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 (вероятно, посол ошибся и речь идет о 2023-м. – "ГОРДОН") на первом канале БТ обычному белорусскому обывателю (зрителю) "подарила" одна из узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет". Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу: посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ", – написал посол.

По словам Кизима, в сюжете утверждается, что посольство Украины в Беларуси якобы является вербовочным центром для отправки наемников на войну с Россией.

"Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно, слова грузина о его желании – пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное – ложь, манипуляции и лицемерие", – добавил украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что такие действия являются “очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском "компрометирующих" материалов для провокаций" против дипломатического представительства Украины.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dYyq4WjHDEd2w2my4kgxzbD95a5gZRbeGrRQeZ5HgYtWwUSALbN146a7aiVatukl&id=100008599934631

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси, которая граничит с Киевской областью. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, пропаганда, наемники, МИД Беларуси, фейк, дипломаты, посольство Украины, Игорь Кизим, дезинформация
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