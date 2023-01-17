Посол Украины в Беларуси прокомментировал "очередное дно белорусской пропаганды". Украинским дипломатам приписали якобы вербовку наемников на войну

Кизим рассказал о белорусской пропаганде, которая обвиняет посольство Украины в якобы вербовке желающих поехать в Украину воевать Фото: Ihor Kyzym / Facebook

Кизим отметил, что он обычно не комментирует антиукраинскую пропаганду в Беларуси, поскольку ее количество "зашкаливает" и жалко тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами".

"Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 (вероятно, посол ошибся и речь идет о 2023-м. – "ГОРДОН") на первом канале БТ обычному белорусскому обывателю (зрителю) "подарила" одна из узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет". Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу: посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ", – написал посол.

По словам Кизима, в сюжете утверждается, что посольство Украины в Беларуси якобы является вербовочным центром для отправки наемников на войну с Россией.

"Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно, слова грузина о его желании – пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное – ложь, манипуляции и лицемерие", – добавил украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что такие действия являются “очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском "компрометирующих" материалов для провокаций" против дипломатического представительства Украины.