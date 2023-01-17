Посол Украины в Беларуси прокомментировал "очередное дно белорусской пропаганды". Украинским дипломатам приписали якобы вербовку наемников на войну

Кизим отметил, что он обычно не комментирует антиукраинскую пропаганду в Беларуси, поскольку ее количество "зашкаливает" и жалко тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами".
"Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 (вероятно, посол ошибся и речь идет о 2023-м. – "ГОРДОН") на первом канале БТ обычному белорусскому обывателю (зрителю) "подарила" одна из узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет". Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу: посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ", – написал посол.
По словам Кизима, в сюжете утверждается, что посольство Украины в Беларуси якобы является вербовочным центром для отправки наемников на войну с Россией.
"Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно, слова грузина о его желании – пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное – ложь, манипуляции и лицемерие", – добавил украинский дипломат.
Он также подчеркнул, что такие действия являются “очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском "компрометирующих" материалов для провокаций" против дипломатического представительства Украины.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси, которая граничит с Киевской областью. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.