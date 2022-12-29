Посла Украины вызвали в МИД Беларуси в связи с падением ракеты С-300 на белорусской территории

Дипломату выразили "решительный протест" в связи с инцидентом с падением на территории Беларуси ракеты, которую в Минске считают украинской.

"Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", – сказал спикер.

По ег ословам, Беларусь потребовала от украинской стороны "тщательного расследования всех обстоятельств пуска указанной ракеты", "привлечения к ответственности виновных" и принятия "исчерпывающих мер, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех".

Ракета С-300 упала на территории Беларуси упала 29 декабря. Белорусское государственное агентство БЕЛТА утверждает, что это украинская ракета. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукаенко поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты.

Белорусское следствие выдвинуло две версии. По одной из них речь об "аналогичном недавнему инциденту в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.



