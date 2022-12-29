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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посла Украины вызвали в МИД Беларуси в связи с падением ракеты С-300 на белорусской территории

Кизима вызывали в МИД Беларуси
Кизима вызывали в МИД Беларуси
Фото: radiosvoboda.org

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в министерство иностранных дел Беларуси. Об этом сообщило агентство "Белта" 29 декабря со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Дипломату выразили "решительный протест" в связи с инцидентом с падением на территории Беларуси ракеты, которую в Минске считают украинской.

"Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", – сказал спикер.

По ег ословам, Беларусь потребовала от украинской стороны "тщательного расследования всех обстоятельств пуска указанной ракеты", "привлечения к ответственности виновных" и принятия "исчерпывающих мер, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех".

Ракета С-300 упала на территории Беларуси упала 29 декабря. Белорусское государственное агентство БЕЛТА утверждает, что это украинская ракета. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукаенко поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты. 

Белорусское следствие выдвинуло две версии. По одной из них речь об "аналогичном недавнему инциденту в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси". 

Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.


Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях.  По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей. 

В Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей". 

Теги: Беларусь, МИД Беларуси, война России против Украины, С-300, ракета, Игорь Кизим
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