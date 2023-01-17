Подоляк: Поставьте наконец исторический крест на Медведчуке

"Никогда не читайте просроченных "книг", написанных неверными вчерашними "политиками". Поставьте наконец жирнейший исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое…" – написал Подоляк.
Ніколи не читайте прострочених «книг», написаних зрадливими вчорашніми «політиками». Поставте нарешті жирнючий історичний хрест на Медведчуку. Він – абсолютне та порожнє минуле…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 16, 2023
16 января в российском пропагандистской газете "Известия" вышел материал "Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния" авторства Медведчука более чем на 20 тыс. знаков. В этой статье Медведчук рассуждает о распаде СССР, об отношениях РФ и Украины, о Западе и тиражирует российские нарративы – в частности, рассказывает о "властвующей партии войны" в Украине, требует "учитывать интересы России" и обвиняет Запад в якобы незаинтересованности в завершении войны.
Экс-нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко высказал мнение, что эта статья – часть российской информационной войны, которая сводится к утверждению: "Бойтесь, потому что начинается страшная новая война, которой вы еще не видели".
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали.
В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму.
В январе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское гражданство Медведчука прекращено. После этого Рада лишила кума Путина депутатского мандата.