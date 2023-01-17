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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Поставьте наконец исторический крест на Медведчуке

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Подоляк: Медведчук абсолютное и пустое прошлое
Подоляк: Медведчук – абсолютное и пустое прошлое
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 16 января в Twitter отреагировал на пропагандистскую статью Виктора Медведчука – подозреваемого в госизмене экс-нардепа и кума президента РФ Владимира Путина.

"Никогда не читайте просроченных "книг", написанных неверными вчерашними "политиками". Поставьте наконец жирнейший исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое…" – написал Подоляк. 

16 января в российском пропагандистской газете "Известия" вышел материал "Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния" авторства Медведчука более чем на 20 тыс. знаков. В этой статье Медведчук рассуждает о распаде СССР, об отношениях РФ и Украины, о Западе и тиражирует российские нарративы – в частности, рассказывает о "властвующей партии войны" в Украине, требует "учитывать интересы России" и обвиняет Запад в якобы незаинтересованности в завершении войны.   

Экс-нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко высказал мнение, что эта статья – часть российской информационной войны, которая сводится к утверждению: "Бойтесь, потому что начинается страшная новая война, которой вы еще не видели".

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали.

В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму

В январе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское гражданство Медведчука прекращено. После этого Рада лишила кума Путина депутатского мандата.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Виктор Медведчук, СССР, пропаганда, политика, Вадим Денисенко, Михаил Подоляк
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