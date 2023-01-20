СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке ракетного удара по энергообъектам и речпорту Измаила

В СБУ заявили, что чиновника после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб. По указанию оккупантов он собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города, говорится в сообщении. По данным следствия, в первую очередь его интересовали локации электроподстанций и других городских объектов энергетики.

Кроме того, подозреваемый разведывал места базирования украинских блокпостов, тайно изучал их фортификационное оснащение, вооружение и количество задействованного личного состава, говорится в сообщении.

По версии следствия, также он передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного речпорта.

Разведывательная информация требовалась российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам, говорится в сообщении.

Указывается, что подозреваемого задержали при попытке передачи закрытых данных россиянам.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с оккупантами, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.