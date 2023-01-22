Оккупанты обстреляли Запорожскую область с ракет С-300 – глава ОВА

"Искалеченные судьбы – вот что несет ежедневно "русский мир" в украинские семьи. Еще 172 обстрела по запорожским общинам только за сутки. Пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 новых разрушений", – написал Старух.
Оккупанты ударили ракетами С-300 по мирным объектам, добавил он. В частности, в населенном пункте Лежин повреждено 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Также повреждены водопровод, газопровод и линия электропередач.
"Террористы будут наказаны за все беды, несущие на нашу землю!" – добавил Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Оккупанты с 15 декабря блокируют выезд населения на подконтрольные Украине территории в Запорожье через Васильевку. Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 18 января, что объявленные россиянами "новогодние каникулы" на КПП должны были закончиться 15 января. "Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал Федоров.