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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Днепропетровскую область, есть разрушения – ОВА

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Резниченко рассказал об очередной ночной атаке россиян на Днепропетровскую область
Резниченко рассказал об очередной ночной атаке россиян на Днепропетровскую область
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В ночь на 22 января российские оккупанты обстреливали Марганецкую общину Днепропетровской области, люди не пострадали. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне трижды за ночь обстреляли район тяжелой артиллерией. Под прицелом – Марганецкая община. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали", – написал он.

Резниченко отметил, что больше всего досталось самому Марганцу.

"Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание", – уточнил он.

Кроме того, в соседнем с Марганцем селе снаряды повредили линию электропередач. Около 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В других населенных пунктах общины последствия атак еще выясняют.

"У остальных районов области была тихая ночь. Без тревог и прилетов. И в эту минуту спокойно", –  добавил Резниченко.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, Марганец
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