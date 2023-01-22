Враг ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Днепропетровскую область, есть разрушения – ОВА

Резниченко рассказал об очередной ночной атаке россиян на Днепропетровскую область Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Россияне трижды за ночь обстреляли район тяжелой артиллерией. Под прицелом – Марганецкая община. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали", – написал он.

Резниченко отметил, что больше всего досталось самому Марганцу.

"Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание", – уточнил он.

Кроме того, в соседнем с Марганцем селе снаряды повредили линию электропередач. Около 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В других населенных пунктах общины последствия атак еще выясняют.

"У остальных районов области была тихая ночь. Без тревог и прилетов. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.