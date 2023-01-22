Враг ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Днепропетровскую область, есть разрушения – ОВА

"Россияне трижды за ночь обстреляли район тяжелой артиллерией. Под прицелом – Марганецкая община. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали", – написал он.
Резниченко отметил, что больше всего досталось самому Марганцу.
"Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание", – уточнил он.
Кроме того, в соседнем с Марганцем селе снаряды повредили линию электропередач. Около 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.
В других населенных пунктах общины последствия атак еще выясняют.
"У остальных районов области была тихая ночь. Без тревог и прилетов. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.