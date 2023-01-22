В Харьковской области два человека подорвались на взрывном устройстве, один ранен во время обстрела – ОВА

В частности, враг обстрелял Купянск, Волчанск, Двуречную, Ветеринарное и другие населенные пункты.
"В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные постройки. В поселке Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский", – написал Синегубов.
Кроме того, по его словам, в Каменке на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин (49 и 50 лет). Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.