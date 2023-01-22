В Харьковской области два человека подорвались на взрывном устройстве, один ранен во время обстрела – ОВА

В частности, враг обстрелял Купянск, Волчанск, Двуречную, Ветеринарное и другие населенные пункты.

"В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные постройки. В поселке Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский", – написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, в Каменке на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин (49 и 50 лет). Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.