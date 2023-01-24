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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Константиновку, четверо человек получили ранения – Донецкая ОВА

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В результате обстрела оккупантов по Константиновке повреждены многоэтажки, отметил Кириленко
В результате обстрела оккупантов по Константиновке повреждены многоэтажки, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 24 января обстреляли Константиновку Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Ранили четыре человека. Среди раненых – двое детей. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь – состояние здоровья удовлетворительное", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, в результате обстрела повреждены многоэтажки.

"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским", – отметил глава Донецкой ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0M26sDS1eJ8PGH85V7fhqBCuJK1iG4At8Sk1h4mfxdbq4KPYDEyew7VHhHm8wq5yJl

Кириленко опубликовал в Facebook видео последствий обстрела оккупантами Константиновки.

"В многоэтажках вылетели окна, повреждены квартиры. Местные жители уже получают необходимую помощь: пленку и строительные материалы для оперативного ремонта", – рассказал глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/2076399482699746/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Оккупанты неоднократно обстреливали Константиновку. Так россияне нанесли ракетные удары в ночь на 8-е и поздно вечером 9 января. Еще один удар РФ нанесла 10 января.

21 января Кириленко сообщил, что Константиновка получила два ракетных удара – повреждены детсад и колледж.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, Константиновка, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, квартира, Павел Кириленко, российские оккупанты
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