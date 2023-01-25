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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинские воины не дают врагу получить стратегическое преимущество". Сырский приехал под Бахмут. Фото

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Сырский проанализировал оперативную обстановку на бахмутском направлении
Сырский проанализировал оперативную обстановку на бахмутском направлении
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Land forces of Ukraine / Telegram

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил подразделения на бахмутском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск 24 января.

Пресс-служба не уточнила, когда именно произошел визит, говорится только, что это было "на днях".

"Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество", – сказано в сообщении. 

Генерал проанализировал оперативную обстановку на передовой и пообщался с командирами, а также наградил отличившихся воинов ценными подарками и наградами.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.

Теги: война России против Украины, Бахмут, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский
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