"Украинские воины не дают врагу получить стратегическое преимущество". Сырский приехал под Бахмут. Фото

Пресс-служба не уточнила, когда именно произошел визит, говорится только, что это было "на днях".
"Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество", – сказано в сообщении.
Генерал проанализировал оперативную обстановку на передовой и пообщался с командирами, а также наградил отличившихся воинов ценными подарками и наградами.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.