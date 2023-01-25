"Украинские воины не дают врагу получить стратегическое преимущество". Сырский приехал под Бахмут. Фото

Пресс-служба не уточнила, когда именно произошел визит, говорится только, что это было "на днях".

"Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество", – сказано в сообщении.

Генерал проанализировал оперативную обстановку на передовой и пообщался с командирами, а также наградил отличившихся воинов ценными подарками и наградами.