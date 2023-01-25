Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии, оккупанты уже усиливают давление на разных направлениях

"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно", – сказал он.

По словам украинского президента, "чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия".

"Следовательно, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия (хотя это, конечно, будет ответ), а чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий. Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)