Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии, оккупанты уже усиливают давление на разных направлениях

"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно", – сказал он.
По словам украинского президента, "чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия".
"Следовательно, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия (хотя это, конечно, будет ответ), а чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий. Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 24 января 2023 года украинская армия уничтожила около 122 170 российских оккупантов.