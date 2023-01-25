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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии, оккупанты уже усиливают давление на разных направлениях

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Зеленский: Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами
Зеленский: Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами
Фото: president.gov.ua

Россия хочет усилить агрессию против Украины. Об этом в видеообращении по итогам 24 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно", – сказал он.

По словам украинского президента, "чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия".

"Следовательно, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия (хотя это, конечно, будет ответ), а чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий. Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 24 января 2023 года украинская армия уничтожила около 122 170 российских оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Угледар
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