Зеленский: Иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне

Зеленский: Битва за Донбасс и за юг продолжается Фото: president.gov.ua

"Вражеские обстрелы и штурмы – круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается. Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших приграничных территорий – Сумской области, Харьковской. Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости", – заявил Зеленский.

Он отметил, что "сегодня было несколько подробных разговоров с нашими командующими по ситуации на оперативных направлениях".

"Иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не обращать внимания на войну – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – сказал он.

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