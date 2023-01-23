Зеленский: Иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне

"Вражеские обстрелы и штурмы – круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается. Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших приграничных территорий – Сумской области, Харьковской. Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости", – заявил Зеленский.
Он отметил, что "сегодня было несколько подробных разговоров с нашими командующими по ситуации на оперативных направлениях".
"Иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не обращать внимания на войну – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута Донецкой области.