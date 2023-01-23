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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об оккупантах: Они ублюдки. Мы деоккупировали Херсон – они ежедневно расстреливают центр города

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Зеленский: Конечно, Украине нужны дальнего действия ракеты. Серьезное оружие. Чтобы они не били по нашим городам а мы достать до них не можем
Зеленский: Конечно, Украине нужны дальнего действия ракеты. Серьезное оружие. Чтобы они не били по нашим городам – а мы достать до них не можем
Фото: president.gov.ua

Украине нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы предотвращать атаки РФ по украинским городам.

Это следует из комментария президента Украины Владимира Зеленского в интервью немецкому каналу АRD, видеозапись которого 22 января обнародовали на YouTube-канале Офиса президента.

"Конечно, [Украине] нужны дальнего действия ракеты. Серьезное оружие. Чтобы они не били по нашим городам – а мы достать до них не можем. Это печально. Вот Херсон. Мы деоккупировали Херсон, они сказали, что они оставили Херсон, чтобы не страдали люди. А на самом деле? На самом деле выглядит все очень, конечно... В общем они.. ну ублюдки. Они перешли на другой просто берег Днепра, поставили там орудие тяжелое, которое, они понимают, что добивает до центра города и просто ежедневно расстреливают центр города. Конечно, ублюдки", – сказал он. 

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра. В частности, 22 января в результате обстрелов в Херсонской области три человека получили ранения

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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