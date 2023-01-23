В воскресенье в результате российских обстрелов в Украине погиб один гражданский, девять получили ранения – ОП

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, ссылаясь на данные областных государственных администраций.

По состоянию на 9.00 понедельника известно, что в Харьковской области в результате атаки РФ погибла 67-летняя женщина, ранение получил 49-летний мужчина. В Донецкой области ранения получили четыре человека, в Херсонской – три, в Запорожской – один.