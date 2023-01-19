В Армении во время пожара в воинской части погибли 15 человек – минобороны

По его словам, известно о 15 погибших военнослужащих. По предварительным данным полиции, загорелся бензин, которым отапливалось здание части.

По информации МВД, казарма площадью около 104 м² полностью сгорела, пожар был потушен в 6.33. Трое военных госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное производство по статье о нарушении техники безопасности при использовании горючих веществ. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в армии запрещено использование легковоспламеняющихся веществ для обогрева помещения.

Пашинян сообщил, что по этому делу уже уволены командующий армейским корпусом, начальник штаба и еще более 10 военачальников.



