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В Армении во время пожара в воинской части погибли 15 человек – минобороны

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Казарма площадью около 104 м&sup2; полностью сгорела
Казарма площадью около 104 м² полностью сгорела
Фото: aa.com.tr

В ночь на 19 января в селе Азат Гегаркуникской области Армении произошел сильный пожар в воинской части. Об этом на заседании правительства страны сообщил министр обороны Сурен Папикян, сообщает агентство "Новости-Армения".

По его словам, известно о 15 погибших военнослужащих. По предварительным данным полиции, загорелся бензин, которым отапливалось здание части.

По информации МВД, казарма площадью около 104 м² полностью сгорела, пожар был потушен в 6.33. Трое военных госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное производство по статье о нарушении техники безопасности при использовании горючих веществ. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в армии запрещено использование легковоспламеняющихся веществ для обогрева помещения.

Пашинян сообщил, что по этому делу уже уволены командующий армейским корпусом, начальник штаба и еще более 10 военачальников.

Теги: пожар, военные, Армения, жертвы, Никол Пашинян
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