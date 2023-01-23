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23 января, 2023
 
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Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал

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Зеленский и Джонсон публично обменялись шутками
Зеленский и Джонсон публично обменялись шутками
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский во время диалога с прибывшим в Украину в День Соборности бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пошутил по поводу присвоения ему звания почетного гражданина Киева. Видео опубликовано на YouTube-канале Факти ICTV.

Разговор между Зеленским и Джонсоном состоялся 22 января во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Шевченко. 

Звание почетного гражданина Киева Джонсону присвоили в ноябре 2022 года на заседании Киевсовета под руководством мэра столицы Виталия Кличко. 

"У меня к вас один вопрос. Почему вы почетный гражданин Киева? Я не почетный гражданин. Я горд за вас, вы самый лучший друг Украины, конечно. И также об "Укрзалізниці – у меня нет личного поезда на "Укразалізниці", – шутя обратился к Джонсону Зеленский, поблагодарив его за поддержку.

"Дякую", – на украинском языке сказал Джонсон и перешел на английский.

Он заявил, что когда Зеленский приедет в Лондон, то ему в знак взаимности также присвоят звание почетного гражданина и он получите бесплатный проезд.

"Это сэкономит вам много денег", – добавил Джонсон.

"Если мне Кличко не дал эту привилегию, то , может быть, вы мне в Лондоне однажды ее дадите?" – отшутился Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ.

Теги: Великобритания, Лондон, Укрзалізниця, Киевсовет, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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