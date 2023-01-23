  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал

Разговор между Зеленским и Джонсоном состоялся 22 января во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Шевченко.

Звание почетного гражданина Киева Джонсону присвоили в ноябре 2022 года на заседании Киевсовета под руководством мэра столицы Виталия Кличко.

"У меня к вас один вопрос. Почему вы почетный гражданин Киева? Я не почетный гражданин. Я горд за вас, вы самый лучший друг Украины, конечно. И также об "Укрзалізниці – у меня нет личного поезда на "Укразалізниці", – шутя обратился к Джонсону Зеленский, поблагодарив его за поддержку.

"Дякую", – на украинском языке сказал Джонсон и перешел на английский.

Он заявил, что когда Зеленский приедет в Лондон, то ему в знак взаимности также присвоят звание почетного гражданина и он получите бесплатный проезд.

"Это сэкономит вам много денег", – добавил Джонсон.

"Если мне Кличко не дал эту привилегию, то , может быть, вы мне в Лондоне однажды ее дадите?" – отшутился Зеленский.

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Видео: Факти ICTV / YouTube