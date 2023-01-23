  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал

Разговор между Зеленским и Джонсоном состоялся 22 января во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Шевченко.
Звание почетного гражданина Киева Джонсону присвоили в ноябре 2022 года на заседании Киевсовета под руководством мэра столицы Виталия Кличко.
"У меня к вас один вопрос. Почему вы почетный гражданин Киева? Я не почетный гражданин. Я горд за вас, вы самый лучший друг Украины, конечно. И также об "Укрзалізниці – у меня нет личного поезда на "Укразалізниці", – шутя обратился к Джонсону Зеленский, поблагодарив его за поддержку.
"Дякую", – на украинском языке сказал Джонсон и перешел на английский.
Он заявил, что когда Зеленский приедет в Лондон, то ему в знак взаимности также присвоят звание почетного гражданина и он получите бесплатный проезд.
"Это сэкономит вам много денег", – добавил Джонсон.
"Если мне Кличко не дал эту привилегию, то , может быть, вы мне в Лондоне однажды ее дадите?" – отшутился Зеленский.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ.