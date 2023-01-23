Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
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Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них

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Канделаки поддерживает политику Путина
Канделаки поддерживает политику Путина
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский в интервью, которое 19 января опубликовано на российском YouTube-канале "А поговорить?" назвал поддержавшую нападение РФ на Украину российскую пропагандистку Тину Канделаки "верным солдатом чудовищной машины" российской пропаганды.

"Тина – верный солдат этой чудовищной машины. Она выполняет задачи. Она просто первый ученик в этом классе. Я всегда задаюсь вопросом: ну если вы уже попали в это дерьмо, проще спрятаться где-то среди отстающих. Зачем лезть в первые ученики? Вот это ужасная вещь! Она среди первых учеников. И тот факт, что в "Лужниках" она стояла рядом с [президентом РФ Владимиром] Путиным, рядом с выдающимся, как мне казалось раньше, актером [Владимиром] Машковым и рядом с [российской пропагандистской] Маргаритой Симоньян и [представителем МИД РФ Марией] Захаровой, – это, конечно, чудовищно", – сказал Роднянский.

Продюсер напомнил, что в свое время Канделаки приезжала в Киев на съемки передачи.

"Она была такой же звездой в Украине, как и в России. Но куда она пошла [сейчас]  это же сознательный выбор. На мой взгляд, это ужасно. Любой человек, который поддерживает войну, – это людоед. Они убивают и жгут людей. Она среди них", – подытожил Роднянский.

Контекст:

Канделаки открыто поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

В начале марта 2022 года на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Канделаки объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Летом 2022 года США ввели санкции против Канделаки и ее детей. Осенью того же года стало известно, что Канада расширила санкции против российской пропагандистки, запретив ей въезд в страну и заморозив имущество, которое находится на их территории.

Теги: Владимир Путин, Тина Канделаки, Маргарита Симоньян, Александр Роднянский, война России против Украины, Лужники
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