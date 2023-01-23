Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них

"Тина – верный солдат этой чудовищной машины. Она выполняет задачи. Она просто первый ученик в этом классе. Я всегда задаюсь вопросом: ну если вы уже попали в это дерьмо, проще спрятаться где-то среди отстающих. Зачем лезть в первые ученики? Вот это ужасная вещь! Она среди первых учеников. И тот факт, что в "Лужниках" она стояла рядом с [президентом РФ Владимиром] Путиным, рядом с выдающимся, как мне казалось раньше, актером [Владимиром] Машковым и рядом с [российской пропагандистской] Маргаритой Симоньян и [представителем МИД РФ Марией] Захаровой, – это, конечно, чудовищно", – сказал Роднянский.

Продюсер напомнил, что в свое время Канделаки приезжала в Киев на съемки передачи.

"Она была такой же звездой в Украине, как и в России. Но куда она пошла [сейчас] – это же сознательный выбор. На мой взгляд, это ужасно. Любой человек, который поддерживает войну, – это людоед. Они убивают и жгут людей. Она среди них", – подытожил Роднянский.