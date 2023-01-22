Джонсон приехал в Украину и посетил Бучу

"Подробности его визита пока не известны. Экс-премьер Британии не занимает сейчас официальной должности и мог прибыть с частным визитом", – написал Геращенко.
12 января британская газета The Guardian со ссылкой на анонимные источники сообщала, что Джонсон готовится приехать в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источники газеты в Украине подтвердили планы Джонсона, но заявили, что не знают конкретных дат визита.
По информации издания, планы Джонсона вызвали "беспокойство" среди его высокопоставленных коллег по Консервативной партии. По их мнению, такая поездка может снизить авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака. Председатель специального комитета Палаты общин по обороне консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что Джонсон "не должен вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.
В то же время The Guardian со ссылкой на источники отметила, что Джонсон и Зеленский считают друг друга друзьями.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа 2022 года. Кроме официальной встречи они с Зеленским прогулялись по центру столицы, не смотря на ракетную угрозу.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".