Джонсон приехал в Украину и посетил Бучу

Последний раз Джонсон был в Киеве на День Независимости Украины 24 августа 2022 года Фото: EPA (архив)

"Подробности его визита пока не известны. Экс-премьер Британии не занимает сейчас официальной должности и мог прибыть с частным визитом", – написал Геращенко.

12 января британская газета The Guardian со ссылкой на анонимные источники сообщала, что Джонсон готовится приехать в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники газеты в Украине подтвердили планы Джонсона, но заявили, что не знают конкретных дат визита.

По информации издания, планы Джонсона вызвали "беспокойство" среди его высокопоставленных коллег по Консервативной партии. По их мнению, такая поездка может снизить авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака. Председатель специального комитета Палаты общин по обороне консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что Джонсон "не должен вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.

В то же время The Guardian со ссылкой на источники отметила, что Джонсон и Зеленский считают друг друга друзьями.