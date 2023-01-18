Кличко вручил Джонсону звание почетного гражданина Киева

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – написал Кличко.

Решение о присвоении звания Джонсону Киевсовет одобрил в конце ноября 2022 года.