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Кличко вручил Джонсону звание почетного гражданина Киева

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Кличко встретился с Джонсоном в Давосе
Кличко встретился с Джонсоном в Давосе
Скриншот: Віталій Кличко / Telegram

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Украинском доме в Давосе, Швейцария, где проходит Всемирный экономический форум, вручил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону награду от украинской столицы – звание почетного гражданина Киева. Об этом он написал в Telegram 18 января.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – написал Кличко.

Решение о присвоении звания Джонсону Киевсовет одобрил в конце ноября 2022 года.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства Великобритании трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа 2022 года. Кроме официальной встречи они с Зеленским прогулялись по центру столицы, не смотря на ракетную угрозу.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Великобритания, Борис Джонсон, награда
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