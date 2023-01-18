Кличко вручил Джонсону звание почетного гражданина Киева

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – написал Кличко.
Решение о присвоении звания Джонсону Киевсовет одобрил в конце ноября 2022 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства Великобритании трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа 2022 года. Кроме официальной встречи они с Зеленским прогулялись по центру столицы, не смотря на ракетную угрозу.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".