"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото

На опубликованном фото Джонсон запечатлен в своем головном уборе, а рядом с ним изображен сотрудник компании с сине-белой фирменной шапкой с желтым помпоном.

В публикации отмечается, что Джонсон также прогулялся по центральному железнодорожному вокзалу.