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23 января, 2023
 
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"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото

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Джонсон во время приезда в Киев прогулялся по центральному железнодорожному вокзалу
Джонсон во время приезда в Киев прогулялся по центральному железнодорожному вокзалу
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 22 января в четвертый после полномасштабного вторжения России приехал в Украину, получил в подарок от "Укрзалізниці" вязаную шапку. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

На опубликованном фото Джонсон запечатлен в своем головном уборе, а рядом с ним изображен сотрудник компании с сине-белой фирменной шапкой с желтым помпоном.

В публикации отмечается, что Джонсон также прогулялся по центральному железнодорожному вокзалу.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid034jKdL15ib4EREzQpuWFfS59NADKLdiY39bvDcZ67U136gEwZdaHeZf7p3etht9LTl

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

Теги: Украина, Великобритания, Укрзалізниця, Борис Джонсон
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