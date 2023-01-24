Яценюк считает, что в 2023 году война не закончится

"Я говорил: я очень хотел бы [чтобы война закончилась через три – пять месяцев], но, к сожалению, я не вижу этого. Так случилось, что человек, который номер один в Пентагоне в части управления вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, дает реалистичную картину", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул важность того, что США нацелены на победу Украины в войне против России.

"Но он дает и другую картину, где говорит, что Украина может победить. И он четко говорит о том, что "мы сделаем все для того, чтобы Украина победила". Да, там есть и свои процессы, и своя бюрократия. Нам сложно это осознать, и иногда, знаете, у меня такое впечатление, что и им сложно осознать. Знаете почему? Наши города бомбят, а не их города бомбят", – резюмировал экс-премьер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)