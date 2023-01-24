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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк считает, что в 2023 году война не закончится

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Яценюк: Человек, который номер один в Пентагоне в части управления вооруженными силами США, дает реалистичную картину
Яценюк: Человек, который номер один в Пентагоне в части управления вооруженными силами США, дает реалистичную картину
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что согласен с прогнозом председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что военным путем деоккупировать всю территорию Украины в течение 2023 года будет сложно.

"Я говорил: я очень хотел бы [чтобы война закончилась через три – пять месяцев], но, к сожалению, я не вижу этого. Так случилось, что человек, который номер один в Пентагоне в части управления вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, дает реалистичную картину", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул важность того, что США нацелены на победу Украины в войне против России.

"Но он дает и другую картину, где говорит, что Украина может победить. И он четко говорит о том, что "мы сделаем все для того, чтобы Украина победила". Да, там есть и свои процессы, и своя бюрократия. Нам сложно это осознать, и иногда, знаете, у меня такое впечатление, что и им сложно осознать. Знаете почему? Наши города бомбят, а не их города бомбят", – резюмировал экс-премьер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли
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