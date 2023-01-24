Оккупанты мобилизуют гражданских из подразделений Черноморского флота в Севастополе – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"В городе Севастополь с 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой специальной военной операции за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всем гражданским работникам определено заполнить формы, указав сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения.
По данным Генштаба на утро 24 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 122 170 российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.
Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.