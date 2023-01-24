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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты мобилизуют гражданских из подразделений Черноморского флота в Севастополе – Генштаб ВСУ

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С 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери РФ в войне против Украины за счет гражданских, отметили в Генштабе ВСУ
С 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери РФ в войне против Украины за счет гражданских, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: mil.rk.gov.ru (иллюстративное)

Россия продолжает меры скрытой мобилизации за счет местных жителей – граждан Украины на временно оккупированных территориях украинского полуострова Крым.

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Севастополь с 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой специальной военной операции за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всем гражданским работникам определено заполнить формы, указав сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nduPNGeBVQMR2K9cQcMWxz9sudq51tugyuyZPAjW3i7EDFqwJrQJB3mnrdybjXWYl

По данным Генштаба на утро 24 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 122 170 российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

По данным Генштаба ВСУ,  оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.

Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, Генштаб ВСУ, Черноморский флот РФ, мобилизация, военкомат, война России против Украины, российские оккупанты
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