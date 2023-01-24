Оккупанты мобилизуют гражданских из подразделений Черноморского флота в Севастополе – Генштаб ВСУ

С 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери РФ в войне против Украины за счет гражданских, отметили в Генштабе ВСУ Фото: mil.rk.gov.ru (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Севастополь с 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой специальной военной операции за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всем гражданским работникам определено заполнить формы, указав сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения.

По данным Генштаба на утро 24 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 122 170 российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)