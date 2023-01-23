Кремль признал, что в России не прекращал действовать указ о мобилизации

Песков утверждает, что указ о частичной мобилизации в РФ действует, хотя сама мобилизация якобы остановлена устным распоряжением Путина Фото: kremlin.ru

Спикер Кремля утверждает, что призыв в РФ в рамках частичной мобилизации осуществлялся "до достижения установленной численности", после чего он "был остановлен, завершен".

Песков пояснил, что кроме самого призыва россиян в оккупационную армию, частичная мобилизация включает и "другие мероприятия", необходимые для обеспечения выполнения задач ВС РФ. В этой части указ Путина, заявил спикер, "продолжает работать".

Песков отказался конкретизировать, какие именно положения документа "продолжают работать".

17 января депутат Псковского областного собрания (РФ) Артур Гайдук в ответ на свое обращение получил письмо от администрации президента РФ, в котором подтверждалось, что действие указа президента России о частичной мобилизации продолжается.

Копию ответа обнародовала в Telegram пресс-служба псковской региональной организации российской объединенной демократической партии "Яблоко".