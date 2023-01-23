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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль признал, что в России не прекращал действовать указ о мобилизации

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Песков утверждает, что указ о частичной мобилизации в РФ действует, хотя сама мобилизация якобы остановлена устным распоряжением Путина
Песков утверждает, что указ о частичной мобилизации в РФ действует, хотя сама мобилизация якобы остановлена устным распоряжением Путина
Фото: kremlin.ru

Призыв граждан России на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа, заявил 23 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское информагентство "Интерфакс".

Спикер Кремля утверждает, что призыв в РФ в рамках частичной мобилизации осуществлялся "до достижения установленной численности", после чего он "был остановлен, завершен".

Песков пояснил, что кроме самого призыва россиян в оккупационную армию, частичная мобилизация включает и "другие мероприятия", необходимые для обеспечения выполнения задач ВС РФ. В этой части указ Путина, заявил спикер, "продолжает работать".

Песков отказался конкретизировать, какие именно положения документа "продолжают работать".

17 января депутат Псковского областного собрания (РФ) Артур Гайдук в ответ на свое обращение получил письмо от администрации президента РФ, в котором подтверждалось, что действие указа президента России о частичной мобилизации продолжается.

Копию ответа обнародовала в Telegram пресс-служба псковской региональной организации российской объединенной демократической партии "Яблоко".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, военные, оккупация, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, мобилизация, призыв, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, мужчины, российские оккупанты, деоккупация
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