Кремль признал, что в России не прекращал действовать указ о мобилизации

Спикер Кремля утверждает, что призыв в РФ в рамках частичной мобилизации осуществлялся "до достижения установленной численности", после чего он "был остановлен, завершен".
Песков пояснил, что кроме самого призыва россиян в оккупационную армию, частичная мобилизация включает и "другие мероприятия", необходимые для обеспечения выполнения задач ВС РФ. В этой части указ Путина, заявил спикер, "продолжает работать".
Песков отказался конкретизировать, какие именно положения документа "продолжают работать".
17 января депутат Псковского областного собрания (РФ) Артур Гайдук в ответ на свое обращение получил письмо от администрации президента РФ, в котором подтверждалось, что действие указа президента России о частичной мобилизации продолжается.
Копию ответа обнародовала в Telegram пресс-служба псковской региональной организации российской объединенной демократической партии "Яблоко".
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.
Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.