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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Меня не пугает, что Путин может поставить под ружье еще полмиллиона человек. HIMARS неважно, какое количество пушечного мяса на квадратном километре

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Киселев: Тактика навала с использованием пушечного мяса, вполне вероятно, закончится закономерным провалом
Киселев: Тактика навала с использованием пушечного мяса, вполне вероятно, закончится закономерным провалом
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Новая волна мобилизации в России не поможет президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"[Путин] верит в то, что можно волнами трупов забрасывать позиции обороняющейся украинской армии – и рано или поздно, как при штурме Зееловских высот под Берлином ранней весной 45-го года, можно будет добиться успеха. А вдруг не получится? Вот мы-то с вами понимаем, что мы не в 45-м году живем. И эта тактика навала с использованием пушечного мяса, вполне вероятно, закончится закономерным провалом", – подчеркнул Киселев.

Он отметил, что его "не пугает, что Путин может поставить под ружье еще полмиллиона человек".

"Я думаю, что HIMARS неважно, когда они стреляют по площадям, какое количество пушечного мяса там на каждом квадратном километре находится", – пояснил телеведущий.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, в рамках новой волны в январе – феврале власти РФ планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Евгений Киселев, мобилизация, война России против Украины, HIMARS
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