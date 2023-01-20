Евгений Киселев: Меня не пугает, что Путин может поставить под ружье еще полмиллиона человек. HIMARS неважно, какое количество пушечного мяса на квадратном километре

"[Путин] верит в то, что можно волнами трупов забрасывать позиции обороняющейся украинской армии – и рано или поздно, как при штурме Зееловских высот под Берлином ранней весной 45-го года, можно будет добиться успеха. А вдруг не получится? Вот мы-то с вами понимаем, что мы не в 45-м году живем. И эта тактика навала с использованием пушечного мяса, вполне вероятно, закончится закономерным провалом", – подчеркнул Киселев.

Он отметил, что его "не пугает, что Путин может поставить под ружье еще полмиллиона человек".

"Я думаю, что HIMARS неважно, когда они стреляют по площадям, какое количество пушечного мяса там на каждом квадратном километре находится", – пояснил телеведущий.

ВИДЕО