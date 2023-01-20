Генштаб ВСУ: Оккупанты мобилизуют спасателей в Луганской области

В Алчевске оккупанты подготовили мобилизационные списки, в частности, и за счет сотрудников так называемого МЧС, отметили в Генштабе ВСУ Фото: lug-info.com (иллюстративное)

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для восполнения потерь в живой силе российских захватчиков, в частности, и за счет сотрудников так называемого МЧС", – говорится в сообщении.

Очередная волна мобилизации в Алчевске началась с 9 января, отмечали украинские военные.

По данным Генштаба на 20 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 119 300 российских оккупантов.

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