Генштаб ВСУ: Оккупанты мобилизуют спасателей в Луганской области

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для восполнения потерь в живой силе российских захватчиков, в частности, и за счет сотрудников так называемого МЧС", – говорится в сообщении.
Очередная волна мобилизации в Алчевске началась с 9 января, отмечали украинские военные.
По данным Генштаба на 20 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 119 300 российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.
Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.