Россияне с марта запретили без спецпропусков пересекать блокпосты вокруг оккупированного Мелитополя – Генштаб ВСУ

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных", – говорится в сообщении.

О том, что россияне закрыли единственный выезд из оккупации через город Васильевка в сторону Запорожья, сообщал 18 января мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, есть факты, когда украинцы, пытавшиеся выехать из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают.