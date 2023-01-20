Россияне с марта запретили без спецпропусков пересекать блокпосты вокруг оккупированного Мелитополя – Генштаб ВСУ

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных", – говорится в сообщении.
О том, что россияне закрыли единственный выезд из оккупации через город Васильевка в сторону Запорожья, сообщал 18 января мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, есть факты, когда украинцы, пытавшиеся выехать из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области неоднократно сообщали о взрывах, в результате которых, в частности, были поражены склады боеприпасов оккупантов.