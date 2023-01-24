Андрющенко сообщил о прилете в казарму российских захватчиков, где 21 января появилась надпись: "Слава ВСУ" Фото: Андрющенко Time / Telegram

"Сегодня примерно в 18.00 бавовна посетила казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления. Место праздника ,fdjdys плотно закрыто военными оккупантами. Все в дыму, куча "скорых" и МЧС", – написал Андрющенко.

По его данным, в казарме базировались более 200 "оккупантов кавказской внешности", вероятно, дагестанцев или кадыровцев.

"Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и немаленькие – без всякого сомнения. Действительно шикарный день для Мариуполя. Это только начало. Дальше будет больше", – заверил советник мэра.

Андрющенко добавил, что это уже второй прилет за день в районе казармы – утром, по его словам, случился небольшой, на 150 м, "недолет".