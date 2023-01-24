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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бавовна посетила". Андрющенко сообщил о взрыве в казарме оккупантов в Мариуполе, на которой накануне появилась надпись "Слава ВСУ"

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Андрющенко сообщил о прилете в казарму российских захватчиков, где 21 января появилась надпись: "Слава ВСУ"
Андрющенко сообщил о прилете в казарму российских захватчиков, где 21 января появилась надпись: "Слава ВСУ"
Фото: Андрющенко Time / Telegram

В Мариуполе Донецкой области под ударом оказалась казарма российских войск, на которой за три дня до этого появилась надпись: "Слава ВСУ". Потери оккупантов пока не установлены, но они "есть и немаленькие", заявил 24 января в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня примерно в 18.00 бавовна посетила казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления. Место праздника ,fdjdys плотно закрыто военными оккупантами. Все в дыму, куча "скорых" и МЧС", – написал Андрющенко.

По его данным, в казарме базировались более 200 "оккупантов кавказской внешности", вероятно, дагестанцев или кадыровцев.

"Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и немаленькие – без всякого сомнения. Действительно шикарный день для Мариуполя. Это только начало. Дальше будет больше", – заверил советник мэра.

Андрющенко добавил, что это уже второй прилет за день в районе казармы – утром, по его словам, случился небольшой, на 150 м, "недолет".

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, .оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу.

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