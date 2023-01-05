Оккупанты третий день подряд завозят в Мариуполь средства ПВО – Андрющенко

В Мариуполь завозят ЗРК С-300 и ракеты к ним, сообщил Андрющенко Фото: Андрющенко Time

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и "Бук" двигаются через центр города в сторону выезда в Донецк. Наверняка известно об усилении системами ПВО по трем направлениям вокруг Мариуполя – со стороны Мангуша, Никольского/Волновахи, Донецка/Новоазовска", – написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что продолжается переброска российских военных с направления Бердянск–Мелитополь Запорожской области на север Донецкой области.

Советник мэра добавил, что в районе села Юрьевка под Мариуполем (это, по его данным, место наибольшего размещения захватчиков), внезапно усилен режим и установлен мобильный блокпост.

"Автомобили останавливаются сплошным порядком, при проверке документов, авто и телефона пассажиров держат на прицеле, с крыши остановки общественного транспорта проверку сопровождает снайпер. Ссылка на "ищем диверсантов" выглядит смешной, скорее связана с поиском членов сопротивления", – замечает Андрющенко.