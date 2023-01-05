Оккупанты третий день подряд завозят в Мариуполь средства ПВО – Андрющенко

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и "Бук" двигаются через центр города в сторону выезда в Донецк. Наверняка известно об усилении системами ПВО по трем направлениям вокруг Мариуполя – со стороны Мангуша, Никольского/Волновахи, Донецка/Новоазовска", – написал Андрющенко.
Он подчеркнул, что продолжается переброска российских военных с направления Бердянск–Мелитополь Запорожской области на север Донецкой области.
Советник мэра добавил, что в районе села Юрьевка под Мариуполем (это, по его данным, место наибольшего размещения захватчиков), внезапно усилен режим и установлен мобильный блокпост.
"Автомобили останавливаются сплошным порядком, при проверке документов, авто и телефона пассажиров держат на прицеле, с крыши остановки общественного транспорта проверку сопровождает снайпер. Ссылка на "ищем диверсантов" выглядит смешной, скорее связана с поиском членов сопротивления", – замечает Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.