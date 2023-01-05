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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты третий день подряд завозят в Мариуполь средства ПВО – Андрющенко

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В Мариуполь завозят ЗРК С-300 и ракеты к ним, сообщил Андрющенко
В Мариуполь завозят ЗРК С-300 и ракеты к ним, сообщил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time

Российские оккупанты усиливают систему противовоздушной обороны в районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил 5 января в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и "Бук" двигаются через центр города в сторону выезда в Донецк. Наверняка известно об усилении системами ПВО по трем направлениям вокруг Мариуполя – со стороны Мангуша, Никольского/Волновахи, Донецка/Новоазовска", – написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что продолжается переброска российских военных с направления Бердянск–Мелитополь Запорожской области на север Донецкой области.

Советник мэра добавил, что в районе села Юрьевка под Мариуполем (это, по его данным, место наибольшего размещения захватчиков), внезапно усилен режим и установлен мобильный блокпост.

"Автомобили останавливаются сплошным порядком, при проверке документов, авто и телефона пассажиров держат на прицеле, с крыши остановки общественного транспорта проверку сопровождает снайпер. Ссылка на "ищем диверсантов" выглядит смешной, скорее связана с поиском членов сопротивления", – замечает Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. 

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, военная техника, ПВО, Бердянск, Бук, армия РФ, вторжение, блокпост, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, С-300, Мангуш, проверки, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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