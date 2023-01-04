В Мариуполе оккупанты снесут жилой квартал, чтобы построить "элитное жилье" – Андрющенко

"Так выглядит взятка гауляйтеру Мариуполя [Константину] Иващенко и его приспешнику – главе районной оккупационной "администрации" Приморского района. Оцеплен квартал, который планировали отремонтировать. Но теперь под снос. Там все еще живут люди, и им некуда идти. Просто Россия решила построить здесь "элитный квартал", – написал он.
По его словам, для этого, по мнению оккупантов, есть все предпосылки – парк через дорогу и море в 15 минутах ходьбы. А местных жителей Россия не считает за людей, заявил Андрющенко
"Самое отвратительное – Иващенко с довольной рожей продолжает кормить мариупольцев ложью и надеждой. Безнаказанно. Мариупольцы – ну хоть в ...бало там пока ему плюньте. В этом случае это именно он лишает вас жилья", – написал советник мэра.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.