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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты снесут жилой квартал, чтобы построить "элитное жилье" – Андрющенко

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Оккупанты продолжают разрушать жилье мариупольцев
Оккупанты продолжают разрушать жилье мариупольцев
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне решили снести квартал, в котором в настоящее время живут люди и который ранее планировалось отремонтировать. Об этом 4 января сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Так выглядит взятка гауляйтеру Мариуполя [Константину] Иващенко и его приспешнику – главе районной оккупационной "администрации" Приморского района. Оцеплен квартал, который планировали отремонтировать. Но теперь под снос. Там все еще живут люди, и им некуда идти. Просто Россия решила построить здесь "элитный квартал", – написал он.

По его словам, для этого, по мнению оккупантов, есть все предпосылки – парк через дорогу и море в 15 минутах ходьбы. А местных жителей Россия не считает за людей, заявил Андрющенко

"Самое отвратительное – Иващенко с довольной рожей продолжает кормить мариупольцев ложью и надеждой. Безнаказанно. Мариупольцы – ну хоть в ...бало там пока ему плюньте. В этом случае это именно он лишает вас жилья", – написал советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, снос, жилье, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко, Константин Иващенко
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